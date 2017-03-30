В Хабаровске проснулись клещи

Разбуженные весенним теплом раньше обычного, оголодавшие после зимней спячки кровососы вышли на охоту. Один из них уже настиг свою жертву: на днях «вампир» отведал крови взрослого хабаровчанина, жителя Волочаевского городка. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Анна Чак.

Как показывают наблюдения последних лет, клещи в дальневосточной столице открывают свой охотничий сезон все раньше и раньше. Если в прошлые годы они шли атаку в мае, то теперь их жертвой можно стать в начале апреля и, как оказалось, даже в марте. Впрочем, дальневосточная столица готова встретить опасных насекомых во всеоружии. Об этом рассказала начальник отдела городского управления здравоохранения Галина Аристова. Она отметила, что уже разработан и согласован со всеми профильными структурами план проведения акарицидной обработки 525,07 гектаров муниципальных территорий дальневосточной столицы (акарицидная обработка – комплекс истребительных мероприятий по уничтожению клещей).

Наибольшую активность насекомые начинают проявлять с установлением стабильной температуры воздуха от +7оС и выше. Такая погода приходит в Хабаровск в начале апреля. В этот период противоклещевыми химикатами будут обработаны 86 объектов – все бульвары, парки и скверы, участки, прилегающие к медицинским и образовательным учреждениям, летние детские оздоровительные центры. Обработка – дело хорошее, но, как гласит известная поговорка, «На Бога надейся, но и сам не плошай». Многие горожане, прекрасно осведомленные об опасности клещевого энцефалита, - тяжелейшего заболевания, грозящего летальным исходом, – последовали народной мудрости, приняли меры личной безопасности и позаботились о здоровье своих детей.

По данным, приведенным Галиной Аристовой, в текущем месяце в дальневосточной столице завершилась весенняя кампания по вакцинации, в ходе которой прививки от энцефалита сделали 40 тысяч 850 человек (17 тысяч 935 из них - дети). Во время предшествующей ей осенней вакцинации привились 4 тысячи хабаровчан (2070 детей). Те, кто по каким-либо причинам не сделал спасительную прививку в установленные сроки или не смог ее получить из-за медицинских противопоказаний, могут оформить страховку в страховых компаниях, занимающихся медицинским страхованием. Ее стоимость невелика, но она гарантирует, в случае укуса клеща, бесплатное введение специфического иммуноглобулина (из расчета 1 мл на 10 кг веса).

Напомним, что в 2016 году почти 3389 жителей города, в том числе 836 детей, обратились в медицинские учреждения по поводу присасывания клеща. Из числа пострадавших от укуса только 436 человек имели прививку от клещевого энцефалита, поэтому 1494 жертвы насекомых вынуждены были провести экстренную профилактику специфическим иммуноглобулином, что потребовало значительных финансовых затрат. Средняя стоимость 1 мл иммуноглобулина составляет 800 рублей, и если человек весит, к примеру, 100 килограммов, в случае присасывания клеща ему придется заплатить за нужное количество препарата 8 тысяч рублей. В такой ситуации страховка будет большим подспорьем, ведь на бесплатный укол препарата имеют право только дети.

По словам Аристовой, ни в 2015-ом, ни в 2016-ом годах в Хабаровске никто из укушенных не заболел вирусным клещевым энцефалитом – самым грозным из заболеваний, передающихся от этих насекомых людям. Но клещи являются переносчиками и других опасных болезней, таких как сибирский клещевой тиф (он же - риккетсиоз) - они «наградили» им 91 жителя краевого центра, и клещевой лайм-боррелиоз, которым заразились 11 горожан. Все заболевшие прошли эффективное лечение и сейчас пребывают в добром здравии.

Несмотря на ободряющую статистику, расслабляться хабаровчанам и гостям города не стоит: нападать на них клещи продолжат до начала октября – пока будет стоять теплая погода. Владельцам домашних животных следует внимательнее относиться к свои питомцам – на своей шерсти они могут принести в дом опасное насекомое. В этом случае сомнительное удовольствие быть укушенным можно получить в собственном жилище. Особо бдительными надлежит быть людям, совершающим загородные поездки – в лес, на дачу, на рыбалку: там встретиться с клещом проще, чем в городе.