Информация городской диспетчерской службы на 31 марта 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 31 марта в Хабаровске нет отключений отопления и горячего водоснабжения. Из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дом 5 по улице Пушкина. Газом заправлено 21 ГРУ или 45,98 тонны топлива. В городе не работает 50 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 149, а ночью – 9 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 190,74 кубометра мусора. За нарушение правил парковки эвакуировано 19 автомобилей.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 32 ДТП, зафиксировано 5 пожаров и 18 возгораний, на пульт «03» поступило 730 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 657 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 594 автобуса.