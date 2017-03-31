Оперативная информация на 31 марта 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 4 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 16 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Ульчский район — 3, Комсомольский район — 1, Амурский район — 3).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

На реках края ледостав с промоинами.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков южный, юго-западный 3-9 м/с от -3ºС до -5ºС от +7ºС до +9ºС Южные районы без осадков западный, юго-западный 4-9 м/с от -2ºС до -8ºС от +6ºС до +12ºС Центральные районы без осадков западный, южный 2-9 м/с от -2ºС до -15ºС от +2ºС до +11ºС Северные районы без осадков юго-западный 3-12 м/с от -4ºС до -16ºС от -3ºС до +9ºС

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

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