План основных мероприятий города Хабаровска с 3 по 9 апреля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 3 по 9 апреля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

3 апреля

Центральный район. Объезд территории района на предмет осмотра санитарного состояния. 09.00-12.00. Информация по тел. 40-89-24.

Краснофлотский район. Соревнования по стритболу среди 5-6 и 7-8 классов по программе «Президентских спортивных игр» (3-7 апреля). Стадион «Юность». 14.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.

4 апреля

Объезд конкурсной комиссией участников городского смотра-конкурса «Лучший хранитель истории» (музей истории городского электрического транспорта» МУП «Трамвайно-троллейбусное управление», зал истории КГАУК «Хабаровская краевая филармония», архив КГАУК «Хабаровская краевая филармония», музейная комната «История создания и развития гражданской обороны г. Хабаровска» управления по делам ГО и ЧС администрации г. Хабаровска, музей газификации Дальнего Востока АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»). От администрации города. 09.30. Информация по тел.: 32-79-22, 25-02-82. Костромина Марина Витальевна.

Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района по вопросам: о работе по выполнению мероприятий двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории района; о подготовке к проведению субботника 22 апреля. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.45. Информация по тел. 79-07-27. Новикова Оксана Евгеньевна.

5 апреля

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-36. Пятков Антон Александрович.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Краснофлотский район. Заседание штаба по санитарной очистке и благоустройству территории района в рамках весеннего двухмесячника. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 15.30. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

6 апреля

Городская краеведческая конференция «Хабаровск – мой город родной». Школа № 12, ул. Ленина, 39. 14.00. Информация по тел. 30-21-39. Кандаурова Людмила Петровна.

Мэрия. Заседание комиссии смотра-конкурса «Лучший хранитель истории». Малый зал №1. 15.00. Информация по тел.: 32-79-22, 25-02-82. Костромина Марина Витальевна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам благоустройства. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 43. 16.00-18.00. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

7 апреля

Муниципальный этап VII городской междисциплинарной научно-практической конференции «Шаг в науку», робототехника (турнир). Школа №12, ул. Ленина, 39. 14.00. Информация по тел. 8 914 167 58 29. Федотова Ирина Евгеньевна.

Кировский район. Спортивно-оздоровительный праздник «День скакалки». Школа №43, ул. Калинина, 152. 14.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Краснофлотский район. Соревнования по борьбе самбо среди юношей 2003-2005 г.р. «Открытое первенство Краснофлотского района» (7-9 апреля). Культурно-спортивный комплекс «Самбо-90», ул. Тихоокеанская, 218. 11.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.

Центральный район. Проведение рейдового мероприятия по территории частной застройки. Частный сектор. 14.30. Информация по тел. 40-89-25. Прокопенко Роман Павлович.

Центральный район. Рейд «Бродяга». Территория района. 15.00. Информация по тел. 40-89-21. Якимова Марина Валентиновна.

8 апреля

Конкурс по специальности токарь, в рамках городского конкурса «Лучший по профессии». Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий, ул. Гагарина, 2г. 09.00. Информация по тел. 41-96-66. Ролдугин Александр Сергеевич.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Остеохондрозы». От входа в краевой музей им. Н.И. Гродекова. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

9 апреля

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

Железнодорожный район. Турнир по кроссфиту для детей 14-16 лет. Спортивный клуб им. Поддубного, ул. Костромская, 46б. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

Железнодорожный район. Легкоатлетическая эстафета для детей 10-14 лет. Дворовая площадка, ул. Шатова, 6. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Капанина Алена Евгеньевна.

Железнодорожный район. Турнир по дартсу для детей 12-14 лет. Школа № 27, ул. Воровского, 24. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Донец Виктор Михайлович.