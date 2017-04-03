За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 5 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоят 16 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, Охотский район — 4, район имени Полины Осипенко — 3, Ульчский район — 3, Комсомольский район — 1, Амурский район — 3).
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.
Землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом.
Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.
На реках края ледостав с промоинами.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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восточный 4-12 м/с
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от -1ºС до +1ºС
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от +9ºС до +11ºС
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Южные районы
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без осадков
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юго-западный 5-10 м/с
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от 0ºС до -5ºС
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от +8ºС до +14ºС
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Центральные районы
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без осадков
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юго-западный 3-10 м/с
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от -3ºС до -10ºС
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от +5ºС до +14ºС
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Северные районы
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без осадков, снег в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах
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юго-западный, западный 5-14 м/с
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от 0ºС до -15ºС
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от -2ºС до +10ºС
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42Единый телефон спасения - 112
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