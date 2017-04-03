Два предприятия по производству свинины запустят в Хабаровском крае в 2018-2019 годах

Объемы производства свинины в Хабаровском крае увеличатся на шесть тыс. тонн в год с вводом в эксплуатацию двух новых свиноводческих комплексов, сообщил начальник управления по модернизации агропромышленного комплекса регионального министерства сельхозпроизводства и развития сельских территорий Александр Рог-Кустов.

Один из проектов, по его словам, реализует OOO "Скифагро-ДВ". Компания намерена построить в районе села Дружба в Хабаровском районе свиноводческий комплекс на 70 тыс. голов мощностью 5,3 тыс. тонн свинины в год.

"Компания уже приступила к активной фазе - отвели площадку под строительство, тянут линию электропередачи. Осенью 2018 года по планам они намерены завезти родительское поголовье свиней, к концу года - начать выпуск мяса и мясопродуктов", - сказал А.Рог-Кустов, уточнив, что объем вложений в будущий комплекс превысит 2,62 млрд рублей. "Интерфакс-Дальний Восток"