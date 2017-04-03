В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 4 апреля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
4 апреля
Объезд конкурсной комиссией участников городского смотра-конкурса «Лучший хранитель истории» (музей истории городского электрического транспорта» МУП «Трамвайно-троллейбусное управление», зал истории КГАУК «Хабаровская краевая филармония», архив КГАУК «Хабаровская краевая филармония», музейная комната «История создания и развития гражданской обороны г. Хабаровска» управления по делам ГО и ЧС администрации г. Хабаровска, музей газификации Дальнего Востока АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»). От администрации города. 09.30. Информация по тел.: 32-79-22, 25-02-82. Костромина Марина Витальевна.
Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района по вопросам: о работе по выполнению мероприятий двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории района; о подготовке к проведению субботника 22 апреля. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.45. Информация по тел. 79-07-27. Новикова Оксана Евгеньевна.
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