В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 4 апреля отопление отключено в одном доме краевого центра по адресу ул. Истомина, 75. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 50 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 149 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 7 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 325 кубометра мусора и смёта.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 39 ДТП, зафиксировано 34 возгорания, на пульт «03» поступило 705 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 661 единица общественного транспорта: 42 трамвая, 22 троллейбуса и 597 автобусов.
Последние новости
- Хабаровску выделят 133 миллиона рублей на реализацию проекта «Городская среда» - 04/04/2017 07:58
- План основных мероприятий города Хабаровска на 5 апреля 2017 года - 04/04/2017 06:19
- Оперативная обстановка на 4 апреля 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю - 04/04/2017 04:49
- Жители Хабаровского края могут заплатить до 4 тыс рублей за костёр на даче - 04/04/2017 00:28
- Летние речные пассажирские перевозки в Хабаровске начнутся 29 апреля - 03/04/2017 22:29
Предыдущие новости
- Позвонить на «112» в Хабаровском крае теперь можно с любого телефона - 03/04/2017 08:14
- План основных мероприятий города Хабаровска на 4 апреля 2017 года - 03/04/2017 07:13
- Два предприятия по производству свинины запустят в Хабаровском крае в 2018-2019 годах - 03/04/2017 01:47
- Оперативная информация на 3 апреля 2017 года от администрации Хабаровского края - 02/04/2017 23:21
- Традиционный весенний двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению пройдёт в Хабаровске с 1 апреля по 31 мая - 02/04/2017 22:39