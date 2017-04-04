Информация городской диспетчерской службы на 4 апреля 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 4 апреля отопление отключено в одном доме краевого центра по адресу ул. Истомина, 75. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 50 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 149 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 7 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 325 кубометра мусора и смёта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 39 ДТП, зафиксировано 34 возгорания, на пульт «03» поступило 705 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 661 единица общественного транспорта: 42 трамвая, 22 троллейбуса и 597 автобусов.