Летние речные пассажирские перевозки в Хабаровске начнутся 29 апреля

Речные трамвайчики будут ходить по трем маршрутам. Перевозки дачников в Хабаровске будут осуществляться на трех внутригородских маршрутах, расположенных на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На то, чтобы возить садоводов и огородников по Амуру, в бюджете города запланировано более 30 миллионов рублей. В этом году перевозка пассажиров будет организована в рамках 44-ФЗ с применением финансового обеспечения за счет бюджетных средств. В настоящее время идёт аукцион. Он должен завершиться 17 апреля. Договор с исполнителем будет подписан не ранее чем через 10 дней после этой даты.

«В этом году сохраняется расписание. Сохраняются льготы для малообеспеченных пассажиров, несмотря на то, что на 70% расходы частного бизнеса, то есть перевозчика, закрываются бюджетными средствами, деньгами из городской казны», - отметил мэр Хабаровска Александр Соколов при обсуждении этого вопроса на аппаратном совещании.

Администрация города проинформировала компании, занимающиеся речными перевозками и работающие в других регионах Дальнего Востока, о том, что они могут принять участие в конкурсе. В настоящее время своё участие в аукционе подтвердило только ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». Предприятие готовит суда к началу сезона. Следует также отметить, что стоимость билета на речные трамвайчики определяет комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края. Информация о тарифе на этот год появится ближе к началу навигации.