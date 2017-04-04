Жители Хабаровского края могут заплатить до 4 тыс рублей за костёр на даче

В Хабаровском крае прошли первые рейды по дачным участкам. В этом году в силу вступили поправки в законе, которые ужесточили ответственность за нарушение правил противопожарной безопасности. Поэтому рейды провели на тех участках, которые ближе всех к лесу – в районе села Ильинка. Там расположились свыше 400 дачных участков, некоторые из которых давно заброшены.

- Эти участки находятся в собственности у граждан, а значит, они несут ответственность за исполнение требований пожарной безопасности, - сказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому району краевого ГУ МЧС Олег Горб. - Председателям садово-огородных товариществ мы рекомендуем передавать в отдел надзорной деятельности информацию о гражданах, нарушающих закон, вместе с фотографиями. Такие дачи потенциально опасны. Брошенный окурок или спичка в сухую траву могут стать причиной пала и перейти на соседние дома.

С 1 марта в силу вступили новые требования пожарной безопасности. Владельцы участков недалеко от леса должны очистить землю от сухой травы и мусора на расстоянии не менее 10 метров от леса, или создать минерализованную полосу шириной 0,5 метра. Также, с 31 марта вступил в силу запрет на сжигание сухой травы на землях сельхозугодий.

- На дачном участке запрещено сжигать мусор, разводить костры. За нарушение правил пожарной безопасности на граждан налагается штраф до 1,5 тыс рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тыс рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тыс рублей. А во время действия особого противопожарного режима штрафы увеличиваются: для граждан - 2 до 4 тыс рублей, должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, а юридических лиц – от 400 до 500 тыс рублей, - отметил Олег Горб. «Хабаровский край сегодня»