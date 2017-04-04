Хабаровску выделят 133 миллиона рублей на реализацию проекта «Городская среда»

Сегодня в краевом министерстве ЖКХ прошел брифинг, посвященный проекту «Формирование комфортной городской среды». На нем журналистам рассказали о том, какие муниципальные образования стали официальными участниками программы, и сколько средств они получат на ремонт дворовых территорий. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин, его ведомство окончательно утвердило перечень из 19 муниципалитетов. В апреле им перечислят субсидии, за счет которых они будут реализовать у себя программы благоустройства. Так, наибольшую сумму в рамках проекта получит город Хабаровск - 133 миллиона рублей. Комсомольску-на-Амуре выделят 106 миллионов рублей, Амурску - 24 миллиона рублей. Остальные города и поселки также смогут рассчитывать на запрошенные ими суммы, которые варьируются от 200 тысяч рублей до 10 миллионов рублей.

Дарий Тюрин пояснил, что дальше эти деньги пойдут на ремонт конкретных дворов. Он напомнил, что для этого жильцам необходимо в срок до 25 мая предоставить в муниципалитет заявку на ремонт своего двора и примерный дизайн-макет нового облика. На нем желательно указать все основные конструктивные элементы – газоны, дорожки, скамейки, урны. Власти включат этот чертеж в общий план благоустройства и проведут по нему работы. Дизайн-проекты должны быть утверждены к 1 июля.

«Проектом «Городская среда» предусмотрен основной перечень работ и дополнительный, - уточнил министр. - К первому относится установка элементов освещения, скамеек, урн, асфальтирование дворовых проездов – все это делается без финансового участия людей. В дополнительные работы входят ремонт и устройство тротуаров, автодорог, парковок, замена систем водоотведения и поверхностного стока, строительство детских и спортивных площадок, установка мусоросборников, озеленение. Здесь может быть предусмотрено финансовое долевое участие в размере 1% стоимости или трудовое – в размере 2%».

Напомним, что на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Хабаровский край получил из федерального бюджета 233,5 миллиона рублей. В качестве софинансирования регион добавил к ним еще 74 миллиона рублей.

Также отметим, что приоритетный проект рассчитан до 2022 года. Он должен стать новым этапом в решении вопросов благоустройства, когда при составлении перечня работ обязательно учитываются пожелания населения. Именно такой подход обозначил в своем Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что необходимо обязательно считаться с мнением граждан при создании комфортной городской среды.

Активное участие в реализации проекта принимают общественники, представители движения «ОНФ», депутаты политической партии «Единая Россия».