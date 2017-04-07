Оперативная информация на 7 апреля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 13 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 8 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, Охотский район — 2, Комсомольский район — 1, Амурский район — 3).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог не превышен.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

На реках края закраины и промоины.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск осадки в виде дождя западный, юго-западный 6-14 м/с от -2ºС до 0ºС от +10ºС до +12ºС Южные районы небольшие осадки в виде дождя западный 8-13 м/с от -4ºС до +2ºС от +10ºС до +15ºС Центральные районы местами небольшие осадки западный, северо-западный 4-13 м/с от -12ºС до -1ºС от +5ºС до +12ºС Северные районы местами небольшой снег западный, северо-западный 3-11 м/с от -13ºС до -4ºС от -3ºС до +10ºС

03.04.2017 г. в Хабаровском крае открыт пожароопасный сезон. В минувшие сутки зарегистрировано 3 природных пожара на общей площади 27 га. Очаги действуют в имени Лазо и Хабаровском районах.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112