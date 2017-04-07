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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 13 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 8 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, Охотский район — 2, Комсомольский район — 1, Амурский район — 3).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог не превышен.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

На реках края закраины и промоины. 

Административные районы

Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

осадки в виде дождя

западный, юго-западный 6-14 м/с

от -2ºС до 0ºС

от +10ºС до +12ºС

Южные районы

небольшие осадки в виде дождя

западный 8-13 м/с

от -4ºС до +2ºС

от +10ºС до +15ºС

Центральные районы

местами небольшие осадки

 

западный, северо-западный  4-13 м/с

 

от -12ºС до -1ºС

от +5ºС до +12ºС

Северные районы

местами небольшой снег

западный, северо-западный 3-11 м/с

 

от -13ºС до -4ºС

от -3ºС до +10ºС

03.04.2017 г. в Хабаровском крае открыт пожароопасный сезон. В минувшие сутки зарегистрировано 3 природных пожара на общей площади 27 га. Очаги действуют в имени Лазо и Хабаровском районах. 

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

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