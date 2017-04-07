Пенсионерам Хабаровского края компенсируют проезд до дачных участков

В Хабаровском крае дачникам компенсируют проезд до участков. Как рассказали в министерстве социальной защиты населения края, в 2016 году сумма выплат на человека составила 4000 рублей.

- В этом году дачникам также будут компенсировать стоимость проезда до своих садовых участков. Действовать мера поддержки будет с 1 мая по 1 октября. Обязательное условие – пенсионер должен быть собственником участка, - рассказывает и.о. первого заместителя министра социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова. – На поддержку могут рассчитывать пенсионеры (женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет), ветераны войны и труда, труженики тыла, инвалиды, а также дети-инвалиды и их родители. Компенсация расходов на проезд будет компенсироваться при использовании автотранспорта, железнодорожного транспорта, а также речного.

По своему размеру компенсация составит 100% от суммы расходов на проезд к дачному участку. Ограничения коснутся количества поездок - можно будет вернуть полную стоимость 80 поездок. Чтобы получить выплаты, необходимо предоставить документы на дачный или садовый участок, проездной билет, свидетельство о браке; свидетельство о рождении ребенка (для родителей детей-инвалидов), паспорт. ИА «Хабаровский край сегодня»