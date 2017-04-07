УФНС: Около 2,5 тысяч человек заявили о праве на налоговые льготы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае успели заявить о льготах по налогам на имущество и транспорт около 2,5 тысяч жителей региона. В результате проводимой кампании в налоговые органы поступило 2365 заявлений на льготу по имущественным налогам, 7 - на получение налоговых вычетов и 12 сообщений о транспортных средствах, находящихся в розыске. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

О праве на налоговую льготу смогли заявить граждане, у которых оно возникло впервые в 2016 году; граждане, которые не воспользовались этим правом раньше, а теперь решили это сделать; граждане, подтверждающие право на налоговую льготу ежегодно.

Напомним, что льготы по налогу на имущество физических лиц, транспортному и земельному налогам носят заявительный характер. Таким образом, налогоплательщики, имеющие на них право, должны были самостоятельно представить в налоговую инспекцию заявление и документы, подтверждающие право на льготу.

В настоящее время налоговые органы края осуществляют подготовку к массовому расчету имущественных налогов физических лиц за 2016 год. Все поданные заявления на налоговые льготы будут учтены специалистами ведомства при подготовке расчетных документов. Для тех граждан, кто не успел сообщить о праве на льготу, сумма налога будет рассчитываться без учета этого права.

УФНС России по Хабаровскому краю обращает внимание владельцев большегрузного транспорта, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы «Платон». Они могут подать заявление о предоставлении льготы по транспортному налогу до 1 мая 2017 года.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте ФНС России www.nalog.ru.