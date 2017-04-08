План основных мероприятий города Хабаровска с 10 по 16 апреля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 10 по 16 апреля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

10 апреля

Индустриальный район. Тематическая встреча, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Совет ветеранов Индустриального района, ул. Краснореченская, 87 (каб.21) 12:00. Информация по тел. 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41 (каб.18, 19) с 9:00 до 18:00. Информация по тел. 79-07-30. Гнатишин Станислав Александрович.

11 апреля

Мэрия. Пресс-конференция первого заместителя мэра Хабаровска по городскому хозяйству Чернышова С.А. по вопросам проведения двухмесячника по благоустройству города, о противопаводковых мероприятиях и предварительных итогах отопительного сезона. Малый зал.11:00.

Информационная встреча с НКО по вопросам реализации грантовых проектов. Городской ресурсный центр НКО, ул. Ленинградская, 30. 16:00. Информация по тел. 40-91-41.

Кировский район. Церемония возложения цветов, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Территория Храма Святителя Иннокентия Иркутского, ул. Тургенева, 73Б. 11:00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

12 апреля

Президентские спортивные игры по стрельбе. Гимназия №7, ул. Тихоокеанская, 194а. 14:30. Информация по тел. 47-02-83. Бугровский Дмитрий Анатольевич.

Краснофлотский район. Викторина, посвященная Дню космонавтики «Есть ли жизнь на Марсе». Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 15:00. Информация по тел. 79-07-38. Дюжева Ирина Дмитриевна.

Центральный район. Поздравление юбиляра-долгожителя (100 лет) от имени мэра (адрес и время уточнять по телефону). Информация по тел. 40-88-45.

Индустриальный район. Акция «Его знал весь мир, узнают ли его твои дети», посвященная 55-летию пребывания Юрия Гагарина в Хабаровске. Центр «Поиск», ул. Ворошилова, 28; ТЦ «ЭВР», ул. Суворова, 25. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

13 апреля

Школа управленческого мастерства «Организация работы с молодыми специалистами». Гимназия №1, ул. Юности, 32. 10:00. Информация по тел. 8-924-205-72-59. Сентерева Ирина Петровна.

Заседание Молодёжного совета при администрации Хабаровска. Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 40-89-93. Кононенко Максим Александрович.

Муниципальный этап VII городской междисциплинарной научно-практической конференции «Шаг в науку», секционные заседания. 14:00. Информация по тел. 8-914-167-58-29. Федотова Ирина Евгеньевна.

Президентские спортивные игры по стрельбе. Гимназия №7, ул. Тихоокеанская, 194а. 14:30. Информация по тел. 47-02-83. Бугровский Дмитрий Анатольевич.

Краснофлотский район. Урок мужества «Хабаровск – город воинской славы». Дворец творчества «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 14:30. Информация по тел. 79-07-38. Дюжева Ирина Дмитриевна.

Железнодорожный район. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд (для детей 14-16 лет). Стадион школы №76, ул. Костромская, 44. 16:00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.

14 апреля

Индустриальный район. Акция «Социальный автобус» на тему «Профилактика употребления психотропных веществ». Школа №39, ул. Краснореченская, 19. 12:00. Информация по тел. 40-90-36. Козырева Елена Владимировна.

Краснофлотский район. Заседание штаба добровольцев Краснофлотского района. Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 25. 16:00. Информация по тел. 79-07-47. Коваль Анна Анатольевна.

15 апреля

Конкурс по специальности сварщик в рамках городского конкурса «Лучший по профессии». Профессиональное училище №3, ул. Краснореченская, 45. 9:00. Информация по тел. 41-96-66. Ролдугин Александр Сергеевич.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «О пользе физической активности». От входа в городской парк «Динамо». 11:00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Индустриальный район. Семейная спартакиада «Папа, мама, я – спортивная семья». Школа №62, ул. Шимановская, 2А. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

16 апреля

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.