20 апреля в Хабаровском крае проверят систему оповещения на случай ГО и ЧС

Через неделю в Хабаровском крае проверят систему оповещения на случай ГО и ЧС. 20 апреля одновременно по всему региону зазвучат около трехсот сирен, а по телеканалам и радио передадут предупредительную информацию. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

По сценарию, проверка начнется в 11.30 по хабаровскому времени. Дикторы теле- и радиокомпаний сообщат, что в регионе стартует тестирование системы оповещения. После этого в 11.40 на улицах городов и поселков сработают сотни «ревунов». Жителям рекомендуется соблюдать спокойствие.

«Звук сирен продлится 3 минуты и будет означать команду - «Внимание всем!», - уточнили в комитете Правительства края по гражданской защите. – Население должно включить любые доступные средства приёма радио- или телесигнала. В 11.44 начнется трансляция официального сообщения о проверке. В реальной ситуации в таком сообщении обычно называют угрозу и дают инструкции по обеспечению мер безопасности. В арсенале дежурных служб есть заготовки для многих видов угроз - от наводнения до начала военных действий. Но в день проверки прозвучит общее обращение к гражданам. Завершится тестирование в 11.50».

В этом году участие в ежегодной проверке системы оповещения населения примут такие СМИ, как: ИТА «Губерния» (телеканалы «Рен ТВ», «6 ТВ»), ГТРК «Дальневосточная» (телеканал «Россия 24», радио «101,8 FM»), радиостанция «Восток России», другие телекоммуникационные компании края.

Напомним, что комплексная проверка системы оповещения на случай ГО и ЧС организована по распоряжению Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Она проводится ежегодно в апреле.