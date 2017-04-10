Оперативная информация на 10 апреля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 8 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, Охотский район — 2, Комсомольский район — 1, Амурский район — 3).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог не превышен.

В крае отмечено 10 случаев укуса клещей.

Возникновения неблагоприятных и опасных явлений не прогнозируется.

На реках края закраины и промоины.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 6-11 м/с от -1ºС до -3ºС от +12ºС до +14ºС Южные районы без осадков юго-западный 5-10 м/с от 0ºС до -5ºС от +11ºС до +16ºС Центральные районы местами небольшие осадки юго-западный 5-11 м/с от -11ºС до 0ºС от +1ºС до +14ºС Северные районы местами небольшой снег восточный, северо-восточный 5-15 м/с от -17ºС до -3ºС от -5ºС до +6ºС

03.04.2017 г. в Хабаровском крае открыт пожароопасный сезон. В минувшие сутки пожаров на территории края не зарегистрировано.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112