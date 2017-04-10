План основных мероприятий города Хабаровска на 11 апреля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 10 по 16 апреля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

11 апреля

Мэрия. Пресс-конференция первого заместителя мэра Хабаровска по городскому хозяйству Чернышова С.А. по вопросам проведения двухмесячника по благоустройству города, о противопаводковых мероприятиях и предварительных итогах отопительного сезона. Малый зал.11:00.

Информационная встреча с НКО по вопросам реализации грантовых проектов. Городской ресурсный центр НКО, ул. Ленинградская, 30. 16:00. Информация по тел. 40-91-41.

Кировский район. Церемония возложения цветов, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Территория Храма Святителя Иннокентия Иркутского, ул. Тургенева, 73Б. 11:00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.