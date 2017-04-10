В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 10 по 16 апреля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
11 апреля
Мэрия. Пресс-конференция первого заместителя мэра Хабаровска по городскому хозяйству Чернышова С.А. по вопросам проведения двухмесячника по благоустройству города, о противопаводковых мероприятиях и предварительных итогах отопительного сезона. Малый зал.11:00.
Информационная встреча с НКО по вопросам реализации грантовых проектов. Городской ресурсный центр НКО, ул. Ленинградская, 30. 16:00. Информация по тел. 40-91-41.
Кировский район. Церемония возложения цветов, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Территория Храма Святителя Иннокентия Иркутского, ул. Тургенева, 73Б. 11:00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.
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