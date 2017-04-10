Особый противопожарный режим введён в ряде поселений Хабаровского края

Жителям нескольких поселений Хабаровского края запретили появляться в лесах, в регионе из-за угрозы пожаров вводится особый противопожарный режим. Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России, особый противопожарный режим введен в Вяземском районе и в селе Вознесенское Амурского района.

Отмечается, что на территориях этих муниципальных образований усиливают меры пожарной безопасности. В частности, устанавливается запрет на посещение лесов, выставляются дополнительные посты, создаются защитные барьеры.

"В круглосуточном режиме ведется космический мониторинг пожароопасной обстановки, по всем выявленным термическим аномалиям проводится проверка. В случае подтверждения выдвигается группа для тушения возгораний", - говорится в сообщении.

В период действия особого противопожарного режима сумма штрафов за нарушение правил пожарной безопасности увеличивается вдвое. Для граждан - от 2 до 4 тыс. рублей, должностных лиц - от 15 до 30 тыс. рублей, а юридических лиц - от 400 до 500 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в минувшие выходные в регионе зарегистрировали пять лесных пожаров на площади боле 200 га.

"Все пожары возникли в непосредственной близости от населенных пунктов. В районе имени Лазо они были всего в четырех километрах от поселка Дурмин и села Васильевка. То есть, очевидно, что лес подожгло местное население", - приводятся в сообщении слова начальника отдела охраны и защиты лесного фонда краевого управления лесами Сергея Бутина.

По данным краевого правительства, в настоящее время в регионе действует полный запрет на проведение сельхозпалов, а также любых контролируемых отжигов сухой травы. Для предотвращения возгораний в районах идут профилактические рейды. "Интерфакс-Дальний Восток"