Информация городской диспетчерской службы на 11 апреля 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 11 апреля в Хабаровске нет отключений отопления, холодного и горячего водоснабжения. Газом заправлено 8 ГРУ или 14,41 тонны топлива. В городе не работает 66 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 175, а ночью – 10 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 228,12 кубометра мусора. За нарушение правил парковки эвакуировано 22 автомобиля.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 34 ДТП, зафиксировано 3 пожара и 50 возгораний, на пульт «03» поступило 740 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышла 651 единица транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 588 автобусов.