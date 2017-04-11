Акция «Волонтёрский космический забег» пройдёт 12 апреля в Хабаровске

В День космонавтики участники акции пробегут 1957 метров. Это мероприятие пройдет в рамках празднования 60-летия космической эры – 4 октября 1957 года в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Об этом РИА "27 Регион" сообщил сотрудник пресс-службы администрации г. Хабаровска Екатерина Кузьмина.

Как отмечают организаторы забега, мероприятие должно привлечь внимание к достижениям российской космонавтики. Участие в нём примут волонтёры, лидеры социально ориентированных НКО и молодёжных спортивных объединений, представители органов власти. На старте эстафеты участников ждет видеообращение космонавтов с борта Международной космической станции.

«Волонтёрский космический забег» пройдет на набережной адмирала Невельского, сбор участников возле Универсального краевого спортивного комплекса, начало регистрации с 15:30 до 16:30. Старт забега в 17:00. Кроме того, в этот же день, 12 апреля, состоится квест под названием «Первый. Космический». Квест будет основан на фактах об освоении космоса, запуске ракет, жизни и работе на орбитальной станции. Задания игры расскажут о личном опыте космонавтов, Героев России Сергея Волкова и Сергея Рязанского. Участники квеста попробуют себя в роли космонавтов и ученых.

Участником игры может стать любой желающий в возрасте от 14 лет. Школьники должны сформировать свои команды и связаться с региональным координатором «Российского движения школьников». Совершеннолетним участникам необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф, а затем связаться с руководителем «Волонтеров Победы» в Хабаровске. Квест пройдёт на базе городского центра патриотического воспитания в 18:30 сразу после акции «Космический забег». Подробную информацию об участии можно узнать по телефонам: 8-909-806-50-76 (Анастасия Брага), 8-909-870-76-54 (Сергей Морозов), 8-914-548-01-20.