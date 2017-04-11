План основных мероприятий города Хабаровска на 12 апреля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 12 апреля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

12 апреля

Президентские спортивные игры по стрельбе. Гимназия №7, ул. Тихоокеанская, 194а. 14:30. Информация по тел. 47-02-83. Бугровский Дмитрий Анатольевич.

Краснофлотский район. Викторина, посвященная Дню космонавтики «Есть ли жизнь на Марсе». Центр работы с населением «Диалог», ул. Ильича, 3. 15:00. Информация по тел. 79-07-38. Дюжева Ирина Дмитриевна.

Центральный район. Поздравление юбиляра-долгожителя (100 лет) от имени мэра (адрес и время уточнять по телефону). Информация по тел. 40-88-45.

Индустриальный район. Акция «Его знал весь мир, узнают ли его твои дети», посвященная 55-летию пребывания Юрия Гагарина в Хабаровске. Центр «Поиск», ул. Ворошилова, 28; ТЦ «ЭВР», ул. Суворова, 25. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.