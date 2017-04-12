Оперативная информация на 12 апреля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 5 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 5 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, Охотский район — 2, Комсомольский район — 1).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог не превышен.

В крае отмечено 10 случаев укуса клещей.

На реках края закраины и промоины.

По данным ФГБУ «Дальневосточного УГМС», 12 апреля на территории северных районов края (Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский) ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра до 20-25 м/с, на побережье 27 м/с.

Возможно возникновение ЧС до межмуниципального характера в работе систем ЖКХ, увеличением количества ДТП, обрывы и отключения ЛЭП и связи, обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшие осадки юго-западный 5-10 м/с от -3ºС до -5ºС от +4ºС до +6ºС Южные районы осадки в виде дождя и мокрого снега западный 8-13 м/с от -2ºС до -8ºС от +3ºС до +8ºС Центральные районы осадки в виде мокрого снега западный, юго-западный 8-13 м/с от -2ºС до -8ºС от +3ºС до +8ºС Северные районы снег и метель восточный, северо-восточный 8-13 м/с (местами 15-22 м/с) от -5ºС до -10ºС от -3ºС до +7ºС

03.04.2017 г. в Хабаровском крае открыт пожароопасный сезон. В минувшие сутки пожаров на территории края не зарегистрировано.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112