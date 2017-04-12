За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 5 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 5 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, Охотский район — 2, Комсомольский район — 1).
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.
Землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог не превышен.
В крае отмечено 10 случаев укуса клещей.
На реках края закраины и промоины.
По данным ФГБУ «Дальневосточного УГМС», 12 апреля на территории северных районов края (Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский) ожидается сильный снег, местами метель, усиление ветра до 20-25 м/с, на побережье 27 м/с.
Возможно возникновение ЧС до межмуниципального характера в работе систем ЖКХ, увеличением количества ДТП, обрывы и отключения ЛЭП и связи, обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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Хабаровск
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небольшие осадки
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юго-западный 5-10 м/с
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от -3ºС до -5ºС
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от +4ºС до +6ºС
|
Южные районы
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осадки в виде дождя и мокрого снега
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западный 8-13 м/с
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от -2ºС до -8ºС
|
от +3ºС до +8ºС
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Центральные районы
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осадки в виде мокрого снега
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западный, юго-западный 8-13 м/с
|
от -2ºС до -8ºС
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от +3ºС до +8ºС
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Северные районы
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снег и метель
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восточный, северо-восточный 8-13 м/с (местами 15-22 м/с)
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от -5ºС до -10ºС
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от -3ºС до +7ºС
03.04.2017 г. в Хабаровском крае открыт пожароопасный сезон. В минувшие сутки пожаров на территории края не зарегистрировано.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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