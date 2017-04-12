План основных мероприятий города Хабаровска на 13 апреля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 13 апреля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

13 апреля

Школа управленческого мастерства «Организация работы с молодыми специалистами». Гимназия №1, ул. Юности, 32. 10:00. Информация по тел. 8-924-205-72-59. Сентерева Ирина Петровна.

Заседание Молодёжного совета при администрации Хабаровска. Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. (время уточнять по телефону). Информация по тел. 40-89-93. Кононенко Максим Александрович.

Муниципальный этап VII городской междисциплинарной научно-практической конференции «Шаг в науку», секционные заседания. 14:00. Информация по тел. 8-914-167-58-29. Федотова Ирина Евгеньевна.

Президентские спортивные игры по стрельбе. Гимназия №7, ул. Тихоокеанская, 194а. 14:30. Информация по тел. 47-02-83. Бугровский Дмитрий Анатольевич.

Краснофлотский район. Урок мужества «Хабаровск – город воинской славы». Дворец творчества «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 14:30. Информация по тел. 79-07-38. Дюжева Ирина Дмитриевна.

Железнодорожный район. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд (для детей 14-16 лет). Стадион школы №76, ул. Костромская, 44. 16:00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.