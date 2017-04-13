Информация городской диспетчерской службы на 13 апреля 2017 года

По состоянию на 7.00 часов 13 апреля в Хабаровске нет отключений отопления и горячего водоснабжения. Из-за порыва на водоводе холодная вода временно не подается в дом 1 по переулку Саратовскому (детский сад). Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

13 апреля с 10 до 17 часов для проведения регламентных работ на насосной станции не будет подаваться холодное водоснабжение на микрорайон ДОС (в 73 дома, 2 школы, 1 медицинское учреждение и 1 детский сад). Газом заправлено 8 ГРУ или 17,73 тонны топлива. В городе не работает 66 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 186, а ночью – 12 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 178,22 кубометра мусора. За нарушение правил парковки эвакуировано 24 автомобиля.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 40 ДТП, зафиксировано 40 возгораний, на пульт «03» поступило 650 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 685 единиц транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 592 автобуса.