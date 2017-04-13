За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 5 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, Охотский район — 2, Комсомольский район — 1).
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.
Землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог не превышен.
В крае отмечено 10 случаев укуса клещей.
На реках края закраины и промоины.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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ночью небольшие осадки
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западный 7-13 м/с
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от -4ºС до -6ºС
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от +6ºС до +8ºС
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Южные районы
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осадки в виде мокрого снега
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западный 10-15 м/с
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от -4ºС до -9ºС
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от +6ºС до +11ºС
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Центральные районы
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осадки в виде мокрого снега
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северо-западный 6-13 м/с
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от -3ºС до -17ºС
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от +1ºС до +10ºС
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Северные районы
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снег, местами метель
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северо-западный 6-14 м/с (порывы 17-22 м/с)
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от -3ºС до -15ºС
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от -2ºС до +6ºС
03.04.2017 г. в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. В минувшие сутки зарегистрировано 5 природных очагов в Амурском, имени Лазо, Нанайском и Хабаровском районах на общей площади 84 га. Всего с начала сезона произошло 16 пожаров.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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