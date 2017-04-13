Оперативная информация на 13 апреля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 5 ледовых переправ (Верхнебуреинский район — 1, Николаевский район — 1, Охотский район — 2, Комсомольский район — 1).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог не превышен.

В крае отмечено 10 случаев укуса клещей.

На реках края закраины и промоины.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск ночью небольшие осадки западный 7-13 м/с от -4ºС до -6ºС от +6ºС до +8ºС Южные районы осадки в виде мокрого снега западный 10-15 м/с от -4ºС до -9ºС от +6ºС до +11ºС Центральные районы осадки в виде мокрого снега северо-западный 6-13 м/с от -3ºС до -17ºС от +1ºС до +10ºС Северные районы снег, местами метель северо-западный 6-14 м/с (порывы 17-22 м/с) от -3ºС до -15ºС от -2ºС до +6ºС

03.04.2017 г. в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. В минувшие сутки зарегистрировано 5 природных очагов в Амурском, имени Лазо, Нанайском и Хабаровском районах на общей площади 84 га. Всего с начала сезона произошло 16 пожаров.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112