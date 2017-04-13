УФНС: Налоговые инспекции Хабаровского края приглашают на Дни открытых дверей по декларированию доходов

14-15 апреля во всех налоговых инспекциях Хабаровского кря пройдут «Дни открытых дверей» для граждан по декларированию доходов за 2016 год. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

14 апреля – с 09.00 до 20.00

15 апреля – с 10.00 до 15.00

В ходе мероприятия налогоплательщики смогут получить консультацию специалистов налоговых инспекций по заполнению декларации 3-НДФЛ, в том числе при помощи программного обеспечения; узнают о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного дохода и необходимости уплаты с него налога, а также есть ли у них задолженность по НДФЛ.

Налоговые инспекторы также расскажут о порядке исчисления и уплаты НДФЛ, получении налоговых вычетов. Жители региона узнают, как пользоваться Интернет-сервисами ФНС, всех желающих подключат к самому популярному и удобному сервису - «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России.

Каждый посетитель сможет заполнить и сдать налоговую декларацию на месте.

Получить консультацию специалиста налоговых органов можно в любой налоговой инспекции Хабаровского края вне зависимости от места регистрации налогоплательщика.

Напомним, что в этом году налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо представить не позднее 2 мая, а уплатить сумму налога - не позднее 15 июля. Подробную информацию о Декларационной кампании-2017 можно получить на официальном сайте ФНС России во вкладке «Декларационная кампания».