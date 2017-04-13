Гуляющего по торговому центру в Хабаровске тигра сняли на видео. ВИДЕО

Очевидцы сняли на видео тигра, прогуливающегося в торговом центре «Энергоплаза» в Хабаровске. Ролик было выложен в среду, 12 апреля, в YouTube.

В краевом главке МВД сообщили, что полиция инициировала проверку по данному инциденту. «Видео такое есть. Но когда на место прибыли наряды, тигра не обнаружили. Будем проводить проверку, опрашивать владельца здания, а также цирк-шапито, который сейчас в городе», — рассказал агентству представитель ведомства. По его словам, также проверяется сообщение о том, что цирк снимал в ТЦ промо-ролик. Собеседник добавил, что шапито расположено далеко от торгового комплекса, и хищник оттуда не сбегал. В администрации центра видео с тигром прокомментировать затруднились. lenta.ru

Эдуард Зейналов