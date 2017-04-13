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В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 14 апреля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

14 апреля

Индустриальный район. Акция «Социальный автобус» на тему «Профилактика употребления психотропных веществ». Школа №39, ул. Краснореченская, 19. 12:00. Информация по тел. 40-90-36. Козырева Елена Владимировна.

Краснофлотский район. Заседание штаба добровольцев Краснофлотского района. Подростково-молодежный клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 25. 16:00. Информация по тел. 79-07-47. Коваль Анна Анатольевна.

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