Информация городской диспетчерской службы на 14 апреля 2017 года

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 14 апреля без горячего водоснабжения остался один дом по адресу кв. Пограничников, 4. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 70 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 198 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 13 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 189,2 кубометра мусора.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 24 ДТП, эвакуировано 18 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 8 возгораний, на пульт «03» поступило 675 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 654 единицы общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 591 автобус.