За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 3 ледовые переправы (Николаевский район — 1, Охотский район — 2).
Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.
Землетрясений на территории края не зарегистрировано.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог не превышен.
На реках края закраины и промоины.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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ночью небольшие осадки
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юго-восточный 9-14 м/с
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от -4ºС до -2ºС
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от +10ºС до +12ºС
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Южные районы
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осадки в виде мокрого снега
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западный 9-14 м/с
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от -4ºС до +1ºС
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от +10ºС до +17ºС
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Центральные районы
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осадки в виде мокрого снега
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северо-западный 6-14 м/с
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от -12ºС до 0ºС
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от +4ºС до +14ºС
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Северные районы
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без осадков
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северо-западный 5-11 м/с
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от -12ºС до -6ºС
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от -4ºС до +3ºС
03.04.2017 г. в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. В минувшие сутки зарегистрировано 3 природных очага в Нанайском и Вяземском районах на общей площади 124 га. Всего с начала сезона произошло 19 пожаров.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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