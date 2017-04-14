Оперативная информация на 14 апреля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. В населенных пунктах региона зарегистрировано 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

На учете в ГИМС Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю состоит 3 ледовые переправы (Николаевский район — 1, Охотский район — 2).

Госинспекторами ГИМС осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед для лова рыбы.

Землетрясений на территории края не зарегистрировано.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная обстановка в норме. В регионе сохраняется заболеваемость ОРВИ и гриппом. Эпидпорог не превышен.

На реках края закраины и промоины.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск ночью небольшие осадки юго-восточный 9-14 м/с от -4ºС до -2ºС от +10ºС до +12ºС Южные районы осадки в виде мокрого снега западный 9-14 м/с от -4ºС до +1ºС от +10ºС до +17ºС Центральные районы осадки в виде мокрого снега северо-западный 6-14 м/с от -12ºС до 0ºС от +4ºС до +14ºС Северные районы без осадков северо-западный 5-11 м/с от -12ºС до -6ºС от -4ºС до +3ºС

03.04.2017 г. в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. В минувшие сутки зарегистрировано 3 природных очага в Нанайском и Вяземском районах на общей площади 124 га. Всего с начала сезона произошло 19 пожаров.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112