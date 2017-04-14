Самые аварийные участки Хабаровска назвали в ГИБДД

В Хабаровске ГИБДД назвала самые аварийные участки дороги. Подсчет таких мест ведется постоянно. К примеру, к концу 2016 года инспектора насчитали 58 очагов аварийности. Тогда самым опасным в плане ДТП признали Индустриальный и Железнодорожный район.

Улица Краснореченская по всей своей протяженности била все рекорды. Неблагополучные участки выявили также на Проспекте 60 лет Октября.

В этом году в ГИБДД также взялись вычислять очаги аварийности. Теперь ДТП с Краснореченской переместились на улицу Пионерскую и Павла Морозова.

- За первые три месяца наиболее опасными по ДТП можно назвать следующие улицы: Амурский бульвар 17 и 21 на пересечение улиц Волочаевской и Запарина, улица Павла Морозова, на пересечении с улицей Вахова, где ТЦ «Подсолхнух», заезд с улицы Павла Морозова на ТЦ «Выбор», улица Карла-Маркса 186 на пересечение с улице Окружная, - говорит специалист отдела пропаганды ГИБДД города Мария Московская.- Эти места мы называем очагами аварийности по той причине, что там произошло более трех ДТП с погибшими и пострадавшими, а также множество мелких аварий.

В «черный список» попал перекресток по Павла Морозова напротив арены «Ерофей». Проблемной точкой считается также въезд на ТЦ «Атриум» с стороны улицы Краснореченская.

Как пояснили в ГИБДД, чаще всего аварии происходят из-за пьяных водителей, нарушений ПДД, превышение скорости, не предоставление преимущества при движении. Только за три месяца этого года в городе произошло около 400 ДТП, в которых погибли более 20 человек.

Инспекторы отметили, что данные очаги аварийности не окончательные и постоянно меняются. К концу этого года станет известно общее количество таких мест в городе, а также наиболее аварийные районы. todaykhv.ru