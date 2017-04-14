Ледоход на Амуре начнётся в субботу или воскресенье

Теплая весна, а в апреле температура поднималась на 3-5 градусов выше нормы, и небольшое количество осадков, которые выпали зимой, стали причиной раннего ледохода. Амур вскроется уже в ближайшие выходные- субботу или воскресенье.

- Последние два года вообще наблюдается ранний ледоход, - сказала гидролог Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Ефремова. – В прошлом году в районе Хабаровска он начался 14 апреля, а норма – 20 апреля. После вскрытия Амура вода в реке поднимется на 1-1,5 метра. Со вчерашнего дня ледоход начался на реке Тунгуска. А южные реки уже очистились от льда. ИА «Хабаровский край сегодня»