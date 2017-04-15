План основных мероприятий города Хабаровска с 17 по 23 апреля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 17 по 23 апреля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

17 апреля

Мэрия. Презентация диплома за II место в конкурсе «Самый благоустроенный город России» (награждение состоится 14 апреля в Москве), комментарий мэра города А.Н. Соколова. Большой зал. 10.00.

Мэрия. Пресс-конференция заместителя мэра города по социальным вопросам С.И. Шевченко по вопросам подготовки к празднованию 9 мая и 159-й годовщины со дня основания города, об организации летнего отдыха, о сдаче комплекса ГТО. Малый зал.14:00.

Открытие весенней недели добра «День добрых начинаний». Городские пруды №1, сцена на ул. Пушкина. 15:00. Информация по тел. 8-914-214-46-88. Борисова Дина Юрьевна.

Открытие спартакиады учащихся ссузов по мини-футболу. Хабаровский автодорожный техникум, ул. Тихоокеанская, 169. 13:30. Информация по тел. 47-02-83. Бугровский Дмитрий Анатольевич.

18 апреля

Мэрия. Заседания депутатских комитетов Хабаровской городской думы. Комитет по социальным вопросам – 9:00, малый зал №1. Комитет по городскому хозяйству – 9:00, большой зал. Комитет по местному самоуправлению – 11:30, малый зал №1. Комитет по бюджету – 11:30, большой зал.

Проведение репетиционного экзамена по русскому языку. Учреждения образования (адреса уточнять по телефону). 10:00. Информация по тел. 40-90-97. Соболев Алексей Дмитриевич.

Акция «Радостные дети». В рамках весенней недели добра волонтеры соберут игрушки для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития (адреса и время уточнять по телефону). Информация по тел. 8-914-214-46-88. Борисова Дина Юрьевна.

19 апреля

Городской конкурс «Юные интеллектуалы». Детский сад № 179, ул. Гоголя, 4. 10:00. Информация по тел. 8-914-152-73-47. Христина Тамара Сергеевна.

Акция «Дорогие мои старики» в рамках весенней недели добра (адреса и время уточнять по телефону). Информация по тел. 8-914-214-46-88. Борисова Дина Юрьевна.

Центральный район. Акция «Социальный автобус» на тему здорового образа жизни. Школа №33. 11:00. Информация по тел. 40-89-21. Якимова Марина Валентиновна.

Индустриальный район. Спортивный праздник «Вместе мы сила» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Спортивная площадка по ул. Малиновского, 40 (время уточнять по телефону). Информация по тел. 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

20 апреля

«День открытых дверей» в Хабаровском государственном медицинском колледже. Ул. Фрунзе, 135. 15:00. Информация по тел. 40-90-65. Кулагина Юлия Алексеевна.

Мэрия. Публичные слушания по проекту решения Хабаровской городской думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа «Город Хабаровск» за 2016 год». Большой зал. 18:00.

Акция «Друг человека». В рамках весенней недели добра волонтеры соберут корм и медицинские препараты для животных. Городской центр по организации досуга детей и молодёжи, ул. Ленина, 85. Информация по тел. 8-914-214-46-88. Борисова Дина Юрьевна.

Донорская акция «Яркий след» в рамках весенней недели добра. Станция переливания крови, ул. Волочаевская, 46. 10:00-12:00. Информация по тел. 8-914-214-46-88. Борисова Дина Юрьевна.

Краснофлотский район. Спортивный праздник для ветеранов Краснофлотского района. Парк Дома офицеров флота. 15:00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. «День призывника», посвященный торжественным проводам юношей в армию. Клуб в/ч 74854, территория Волочаевского городка. 10:00. Информация по тел. 40-89-42. Шамкина Елена Леонидовна.

Кировский район. «День призывника», посвященный торжественным проводам юношей в армию. Клуб в/ч 16788, микрорайон Красная речка. 10:00. Информация по тел. 41-95-18. Онищук Ирина Игоревна.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие для ветеранов «На старт, внимание, марш!». ДК железнодорожников, ул. Клубная, 1. 15:00. Информация по тел. 47-02-83. Пьянкова Ирина Геннадьевна.

21 апреля

Заседание Общественного совета по вопросам охраны здоровья при мэре города на тему «О деятельности организаций города Хабаровска, участвующих в реализации грантового проекта «Мастер – ЗОЖ» по внедрению технологий здорового образа жизни». Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85. 15:00. Информация по тел. 40-90-65. Кулагина Юлия Алексеевна.

Пленарное заседание 7-й городской междисциплинарной научно-практической конференции «Шаг в науку». Гимназия №6, ул. Ленинградская, 79. 14:00. Информация по тел. 8-914-167-58-29. Федотова Ирина Евгеньевна.

Благотворительный лазертаг в поддержку детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития в рамках весенней недели добра. Территория парка «Динамо». (время уточнять по телефону). Информация по тел. 8-914-214-46-88. Борисова Дина Юрьевна.

Закрытие спартакиады учащихся ссузов по мини-футболу. Хабаровский автодорожный техникум, ул. Тихоокеанская, 169. 17:00. Информация по тел. 47-02-83. Бугровский Дмитрий Анатольевич.

Индустриальный район. Торжественные проводы юношей в армию «День призывника». Хабаровский промышленно-экономический техникум, ул. Краснореченская, 45. 14:00. Информация по тел. 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Отчетный концерт центра детского творчества «Радуга талантов» «Будущее рождается сегодня». КСК «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 18:00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

22 апреля

Общегородской субботник. 9:00.

Конкурс по специальности электромонтер в рамках городского конкурса «Лучший по профессии». Профессиональное училище №7, ул. Краснореченская, 58. 9:00. Информация по тел. 41-96-66. Ролдугин Александр Сергеевич.

Всероссийский проект «Чистые игры» на территории озера Рица. 11:30. Информация по тел. 8-914-214-46-88. Борисова Дина Юрьевна.

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика клещевого энцефалита». От входа в городской парк «Динамо». 11:00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Спартакиада среди представителей национальных диаспор по мини-футболу. Стадион «Юность», ул. Королёва, 4г. (время уточнять по телефону). Информация по тел.47-02-83. Гумовский Михаил Петрович.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.

23 апреля

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие для ветеранов «Навстречу здоровью». Поселок им. Горького, ул. Жуковского, 4.. 16:00. Информация по тел. 47-02-83. Бережной Сергей Сергеевич.

Ярмарка выходного дня. Торговый центр «Экодом», ул. Ленинградская, 28. 08.30 – 14.00.