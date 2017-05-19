Грандиозный фестиваль «Хабаровск. НАШ», который пройдет в субботу, 20 мая, в арене «Ерофей», можно будет увидеть онлайн. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
С этого мероприятия будет организована трансляция в сеть интернет. Фестиваль «Хабаровск. НАШ» начнется в арене «Ерофей» в 15.00. В нем примут участие 15 тысяч человек – это учащиеся, воспитанники детских садов, студенты высших и средних профессиональных учебных заведений, руководители образовательных учреждений, родители, педагоги. В рамках фестиваля пройдут парад, показательные выступления спортсменов, творческих коллективов.
Планируется, что в фестивале «Хабаровск. НАШ» примут участие мэр города Александр Соколов, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, представители администрации города, депутаты Законодательной думы Хабаровского края, городской думы, руководителей образовательных учреждений.
Это уже второй подобный фестиваль. В прошлом году проходил фестиваль «Старты надежд» в рамках поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Массовость и зрелищность мероприятия тогда оценили все гости. Увидеть онлайн-трансляцию этого масштабного действа можно на канале администрации города Хабаровска по ссылке https://youtu.be/DcgIZpuEbOg, код для встраивания на сайты:
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