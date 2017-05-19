Больше 24 тысяч горожан планируют принять участие в субботнике, который состоится 20 мая

По информации управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации, больше всего человек будут задействованы в уборке Железнодорожного (более 7000 человек) и Центрального районов (около 6200 человек). Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

В генеральной уборке города примут участие работники предприятий, жители домов, студенты и школьники, наводить порядок на улицах также выйдут представители предприятий благоустройства, управляющих компаний, ТСЖ, ГСК. Планируется отремонтировать более 40 детских и спортивных площадок, убрать 78 бесхозных территорий и 20 несанкционированных свалок.

Во время субботника будут очищены газоны, площади и скверы, будет высажено 185 молодых деревьев и организовано около 400 цветочных клумб. Дорожники проведут ямочный ремонт 650 квадратных метров асфальтового полотна. В работах будут задействованы около 400 единиц техники.