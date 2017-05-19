Управляющие компании Хабаровского края в 2016 г. заплатили более 25 млн руб. штрафов за нарушения

До 80 процентов жалоб на работу управляющих компаний в Хабаровском крае касаются вопросов содержания общедомового имущества, выставления счетов за общедомовое потребление и утверждения тарифов, сообщил и.о. руководителя управления регионального Государственного контроля и лицензирования правительства региона Александр Саласин.

"С начала 2017 года в управление поступило около 6 тыс. обращений граждан по вопросам ненадлежащей работы управляющих компаний", - сказал А.Саласин журналистам в пятницу.

По его данным, в настоящее время в судах рассматриваются 15 предписаний, выписанных сотрудниками управления в адрес управляющих компаний. С начала года компании заплатили 5 млн рублей штрафов, а в 2016 г., уточнил и.о. руководителя, сумма штрафных санкций достигла 25 млн рублей.

В то же время, отметил он, управляющие компании стараются оперативно устранять выявленные нарушения. Так, из почти 300 предписаний, выданных с начала этого года, около 200 уже исполнены.

"При этом все нарушения были выявлены в ходе внеплановых проверок по обращениям жильцов или организаций. Плановые проверки управляющих компаний начнутся в 2018 году", - добавил А.Саласин.

По данным управления, в 2017 году проверено 60 управляющих компаний. Наибольшее количество проверок проводилось в отношении МУП города Хабаровска "УО МКД" - 36 проверок, ООО "УК по ЖКХ "Сервис-центр" - 26, ООО УК "Северный округ" - 22, ООО "ДВ-Союз" - 19 и ООО "Бруслит Сервис" - 19.

Всего в Хабаровском крае получили лицензию на право управлять многоквартирными домами 256 компаний, из которых 57 пока не имеют в управлении ни одного дома. "Интерфакс-Дальний Восток"