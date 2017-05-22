Информация городской диспетчерской службы на 22 мая 2017

По состоянию на 7.00 часов 22 мая в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Согласно утвержденному графику, в период с 22 по 26 мая 2017 года будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей зоны ТЭЦ № 1 на плотность и прочность. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Всего под отключение попадает: 1374 жилых дома, 52 лечебных заведения и 134 социальных объекта в Центральном, Индустриальном и Железнодорожном районах города.

Также, согласно утвержденному графику, в период с 12 мая по 22 мая 2017 года, для проведения регламентных работ остановлена работа котельной микрорайона Красная речка. Без горячего водоснабжения остаются 67 жилых домов, 3 учебных заведения, 2 детских сада, 1 лечебное учреждение и 1 детский интернат.

В городе не работает 67 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 44, а ночью – 12 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 111,92 кубометра мусора.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 14 ДТП, зафиксировано 8 пожаров и 24 возгорания, на пульт «03» поступило 654 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышло 667 единиц транспорта: 40 трамваев, 20 троллейбусов, 607 автобусов.