План основных мероприятий города Хабаровска с 20 мая по 4 июня 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план-календарь основных мероприятий, посвященных празднованию 159-й годовщины основания города Хабаровска, с 20 мая по 4 июня. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

20.05.2017 (суббота)

9.00 Городской субботник, посвященный Дню города Территория города

10.00 Фестиваль ГТО студенческой молодежи города Хабаровска Тихоокеанский государственный университет

15.00 Фестиваль «Хабаровск. НАШ» Арена «Ерофей»

17.00-19.00 Концерт «Хабаровские встречи» Городской парк отдыха «Динамо»

21.05.2017 (воскресенье)

17.00-19.00 Концерт «Хабаровские встречи» Городской парк отдыха «Динамо»

22.05.2017 (понедельник)

14.30 Пресс-конференция мэра города А.Н. Соколова «О социально-экономическом развитии города Хабаровска, подготовке к 159-й годовщине со дня основания города» Малый зал №1 администрации города, ул. Карла Маркса, 66

23.05.2017 (вторник)

10.00 Заседание Хабаровской городской думы Большой зал администрации города, ул. Карла Маркса, 66

24.05.2017 (среда)

14.30 Юбилейная выставка (10 лет) «Семейная реликвия, семейная коллекция» Музей истории города, ул. Ленина, 85

25.05.2017 (четверг)

11.00 Открытие спасательного поста на центральной набережной им. Г.И. Невельского Центральная набережная им. Г.И. Невельского

12.00 Торжественное мероприятие, посвященное празднику «Последний звонок» Площадь им. В.И. Ленина

15.00 Торжественная церемония награждения лауреатов премии мэра города в области физической культуры и спорта Городской дворец культуры (конференц-зал), ул. Ленина, 85

16.00 Открытие выставки «История развития хоккея с мячом в Хабаровске» Музей истории города, ул. Ленина, 85

26.05.2017 (пятница)

11.00 Митинг, возложение корзины с цветами к памятнику пограничникам Дальнего Востока Уссурийский бульвар

11.00 Торжественная церемония открытия международной выставки декоративно-прикладного и изобразительного творчества учащихся «Таланты юных – любимому городу» Центр этнических культур МАУ ДО «ЦДТ «Народные ремесла», ул. Гамарника, 80

11.30 Торжественная церемония открытия Кубка мэра города Хабаровска по бильярдному спорту, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 159-й годовщине основания города Хабаровска Бильярдный клуб Федерации бильярдного спорта Хабаровского края (Амурский бульвар, 43)

12.00 Церемония возложения цветов к памятнику Я. Дьяченко и вручения премии им. Я. Дьяченко лауреатам 2017 года и почетных дипломов мэра города «За заслуги перед городом» Площадь у памятника Я. Дьяченко

14.00 Торжественное собрание, посвященное Дню пограничника Клуб пограничного управления, ул. Постышева,1

15.00 Церемонии награждения победителей конкурса «Лучший предприниматель города Хабаровска», торжественное собрание, посвященное Дню российского предпринимательства Городской Дворец Культуры (конференц-зал), ул. Ленина, 85

17.00 Торжественное собрание, посвященное 159-й годовщине со дня основания города Хабаровска, праздничный концерт (вход по приглашениям) Большой зал городского Дворца культуры, ул. Ленина, 85

19.30 Концерт в рамках VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (ансамбль кельтских волынок) (вход по приглашениям) Цирковая Арена

22.00 Работа светомузыкальных фонтанов, лазерное шоу, посвященное 159-й годовщине основания Хабаровска Городские пруды

27.05.2017 (суббота)

10.00-17.00 Торжественные церемонии регистрации браков с выручением приветственных адресов от Мэра города Отделы ЗАГС

11.00 Праздничное шествие предприятий, организаций города, посвященное Дню города Комсомольская площадь – площадь им. В. И. Ленина

13.00 Театрализованное представление с привлечением разнородных сил и средств на набережной р. Амур, посвященное Дню пограничника и Дню города Набережная р. Амур

13.00 Праздничное мероприятие «Бульвар искусств» (мастер классы декоративно-прикладного искусства, книжные выставки) Территория у первого городского пруда в районе ул. Пушкина

13.00 Концертно-развлекательная программа, посвященная празднованию 159-й годовщины основания города «С днем рождения, любимый Хабаровск!» Сцена у первого городского пруда в районе ул. Пушкина

13.00 Праздничное спортивно - развлекательное мероприятие, посвященное 159-й годовщине со дня основания г. Хабаровска Городской парк отдыха «Динамо»

14.00 Концерт ансамбля песни и пляски в парковой зоне стадиона им. В.И. Ленина Парковая зона стадиона им. В.И. Ленина

14.00 Концерт творческих коллективов МАУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей» Эстрада площади «Город воинской Славы»

15.00 Концерт, посвященный Дню рождения города «Расти и процветай!» Сквер «Город воинской Славы»

15.00 Арт – фестиваль «Счастливый Хабаровск» (организация праздничных площадок (творческие, игровые зоны) ул. Муравьева Амурского (от ул. Тургенева до ул. Дзержинского)

15.00 Спортивно-развлекательное мероприятие «Спортивная столица» Городской парк им. Ю. Гагарина

17.00 Концерт в рамках VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны (ЦВО МО и Сергеем Тарасовым) (вход по приглашениям) Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85

17.00 Флэш-моб с привлечением жителей города, детских и молодежных общественных объединений, добровольческих отрядов, подростковых молодежных клубов «Я люблю Хабаровск» Площадь «Город воинской Славы»

17.00 Праздничный концерт, посвященный Дню города Площадь им. В. И. Ленина

18.30 Молодежный праздничный концерт, посвященный Дню города Комсомольская площадь

19.00.- 21.00 Танцевальная фитнес-тренировка «Zumba» Спортивная площадка, первый городской пруд в районе ул. Пушкина

22.00 Праздничный фейерверк Набережная р. Амур

28.05.2017 (воскресенье)

11.15 Церемония открытия национального пробега «Зеленый марафон» Спортивно-парковый комплекс стадиона им. В.И. Ленина

15.00 Марш-парад духовых инструментов в рамках VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» Ул. Муравьева-Амурского (от пл. им. В.И. Ленина до Комсомольской площади)

16.00-21.00 Концертные выступления военных оркестров, участников фестиваля «Амурские волны» Комсомольская площадь

17.00 Концерт в рамках VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (оркестр Вооруженных Сил Монголии) (вход по приглашениям) Цирковая Арена

17.00-19.00 Концерт «Хабаровские встречи» Городской парк отдыха «Динамо»

29.05.2017 (понедельник)

15.00 Торжественная церемония награждения победителей городской акции «Пятерки любимому городу» Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85

20.00-22.00 1-е представление VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны», праздничный фейерверк (вход по приглашениям) Площадь Славы

30.05.2017 (вторник)

12.00-14.00 Представление VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» для военнослужащих срочной службы (вход по приглашениям) Площадь Славы

15.00 Церемония награждения победителей и участников смотра-конкурса «Лучший хранитель истории» Большой зал администрации города, ул. Карла Маркса, 66

16.00 Церемония подведения итогов конкурсов «Общий дом – общее дело», «Хабаровск – территория добра» Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85

20.00-22.00 2-е представление VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны», праздничный фейерверк (вход по приглашениям) Площадь Славы

31.05.2017 (среда)

11.00 Церемония возложения цветов к памятнику Муравьеву - Амурскому Памятник Муравьеву – Амурскому

11.00 Торжественная отправка призывников в войска Площадь «Город воинской Славы»

15.00 Церемония возложения цветов к памятнику Е. Хабарову Площадь им. Е.Хабарова

19.00-21.00 Вечер памяти народного артиста РФ В.М. Халилова (вход по приглашениям) Краевой театр музыкальной комедии

01.06.2017 (четверг)

11.00 Гала-концерт городского фестиваля детского творчества «Амурские зори» Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60

14.00 Церемония вручения дипломов мэра города и ценных подарков родителям детей, родившихся в День города Роддома города («Родильный дом №1 – Соколов А.Н, «Родильный дом № 4 - Шевченко С.И., «Родильный дом № 2» - Сергейчук С.В., «Городская клиническая больница № 11» - Афанасьев С.В., «Перинатальный центр» - Казаченко С.Н.)

19.00-21.00 Дефиле – представление VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (вход по приглашениям) СЗК «Платинум Арена»

02.06.2017 (пятница)

09.00-17.00 V городская конференция «Здоровый город. Лучшие практики по сохранению здоровья населения», посвященная 159-й годовщине основания Хабаровска Институт повышения квалификации сотрудников здравоохранения

11.00 Торжественная церемония открытия бассейна универсально-развлекательного комплекса «Лидер» Бассейн, ул. Машинистов, 50а

19.00-21.00 Дефиле – представление VI Международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» (вход по приглашениям) СЗК «Платинум Арена»

03.06.2017 (суббота)

18.00-20.00 Концерт «Хабаровские встречи» Городской парк отдыха «Динамо»

04.06.2017

18.00-20.00 Концерт «Хабаровские встречи» Городской парк отдыха «Динамо»