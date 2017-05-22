Публичные слушания по исполнению краевого бюджета за 2016 год состоятся в Хабаровске

Министерство финансов Хабаровского края 26 мая в 10.00 проводит публичные слушания по годовому отчету об исполнении краевого бюджета за 2016 год. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Уже сейчас жители региона могут ознакомиться с проектом закона об исполнении краевого бюджета, а также брошюрой «Отчет для граждан» на Портале управления общественными финансами. Здесь размещены основные параметры главного финансового документа края. Так, доходы за 2016 год составили 82 млрд рублей, расходы – 86,8 млрд рублей. Дефицит бюджета в прошлом году составил 4,6 млрд рублей.

Подробнее изучить документы можно по ссылке: https://minfin.khabkrai.ru/portal/Show/Content/1774.

Принять участие в публичных слушаниях приглашают по адресу: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72, каб. 802. В краевом минфине также готовы ответить на все вопросы граждан, касающиеся годового отчета об исполнении краевого бюджета, по телефонам: (4212) 40-23-00, 40-22-81.

Отметим, публичные слушания дают возможность жителям края понимать, из чего формировались доходы бюджета, на какие цели и в каких объёмах производились расходы в 2016 году. Министерство финансов края продолжит активно привлекать граждан к обсуждению бюджетных процессов в регионе.