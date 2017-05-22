В Хабаровском крае стартовала операция «Путина – 2017»

Всего с начала операции зарегистрировано 10 сообщений о преступлениях, возбуждено 4 уголовных дела. Из незаконного оборота стражами правопорядка изъято свыше 2,5 тонн туш рыб осетровых пород и порядка 60 экземпляров осетровых выпущены в естественную среду обитания. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий в рамках «Путина – 2017» сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю изъято более трех километров браконьерских сетей, 15 транспортных средств. За время операции составлено порядка 100 Протоколов об административных правонарушениях.

Так, в Комсомольском районе сотрудниками дорожно-постовой службы УМВД России по Хабаровскому краю остановлен автомобиль, буксировавший катер. В лодке обнаружено 49 экземпляров рыб осетровых видов.

Рыба отпущена в естественную среду обитания. Также изъято орудие лова и лодка с подвесным мотором. В ходе рейдовых мероприятий по реке Амур сотрудники отдела МВД России по Амурскому району задержали маломерный катер под управлением 38-летнего гражданина Мужчина незаконно добыл 2 экземпляра рыб осетровых видов, общим весом порядка двух килограммов.

В Ульчском районе в акватории реки Амур стражами правопорядка также задержаны трое местных жителей, которые осуществили вылов осетра, чем причинили ущерб на сумму свыше 20 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей. Мероприятия по пресечению незаконной деятельности продолжаются.