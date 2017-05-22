Самолет Airbus A330-300 с 286 пассажирами на борту приземлился в Хабаровске, причины возврата рейса в аэропорт вылета выясняются. Об этом сообщила начальник пресс-службы аэропорта Марина Кравченко.
«Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — пояснила Кравченко.
Командир воздушного судна, следовавшего рейсом SU-1711 из Хабаровска в Москву, вскоре после взлета принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Перед посадкой лайнер кружил над воздушной гаванью, вырабатывая топливо. По информации агентства, у самолета возникли неполадки с шасси.
В пресс-службе «Аэрофлота» на Дальнем Востоке сообщили, что комментарии о причинах инцидента будут даны позже. lenta.ru
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