В Хабаровске экстренно приземлился авиалайнер с 286 пассажирами

Самолет Airbus A330-300 с 286 пассажирами на борту приземлился в Хабаровске, причины возврата рейса в аэропорт вылета выясняются. Об этом сообщила начальник пресс-службы аэропорта Марина Кравченко.

«Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», — пояснила Кравченко.

Командир воздушного судна, следовавшего рейсом SU-1711 из Хабаровска в Москву, вскоре после взлета принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Перед посадкой лайнер кружил над воздушной гаванью, вырабатывая топливо. По информации агентства, у самолета возникли неполадки с шасси.

В пресс-службе «Аэрофлота» на Дальнем Востоке сообщили, что комментарии о причинах инцидента будут даны позже. lenta.ru