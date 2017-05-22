Прохладная погода продлится в Хабаровске до субботы

В Хабаровске рабочая неделя не порадует приятной погодой. «Сдувает» тепло северный и северо-восточный ветер, который сбавит обороты только к концу недели.

- Все 5 дней погода будет неустойчивая, как в Хабаровском крае, так и в Хабаровске в частности, - сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. – 24 и 25 мая высока вероятность дождей в городе. В среду дождь будет идти весь день, а в четверг осадки будут в основном в первой половине дня. Также в Хабаровске прогнозируем облачность. Почти всю неделю в краевом центре будет дуть северный и северо-восточный ветер с силой 5-10 м/с. Направление на южное он сменит только после 26 мая. Ночью температура воздуха в Хабаровске будет до 12 градусов тепла, а днем - плюс 20-26. Но 22 и 23 будет прохладней – до 15 градусов тепла. По краю температурный фон сохранится примерно такой же: ночью до 10 тепла, а днем до 17 градусов на большей части региона.

По предварительному прогнозу, температура пойдет в рост только после 26 мая. todaykhv.ru