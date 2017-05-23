Информация городской диспетчерской службы на 23 мая 2017

В Хабаровске согласно утвержденному графику, с 22 мая по 26 мая 2017 года проводятся гидравлические испытания трубопроводов Хабаровских тепловых сетей зоны ТЭЦ №1. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Под отключение попадают 1391 дом в Центральном, Железнодорожном и Индустриальном районах. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 64 лифта.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 202 единицы техники предприятий благоустройства. Ночью вышло 13 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 147, 6 кубометров мусора.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 50 ДТП, эвакуировано 29 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 25 возгораний, на пульт «03» поступило 660 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышло 660 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 597 автобусов.