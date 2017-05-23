Хабаровский край выиграл право проведения финала World Skills Russia

Почётное право принять Финал VIII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» получил Хабаровский край. «WorldSkills Russia» пройдет на территории региона в 2020 году.

«Хабаровский край без всякого сомнения достоин принять Чемпионат, - считает руководитель Агентства стратегических инициатив в ДФО Ольга Курилова. – Регион готов к проведению такого крупного мероприятия не только как площадка со всей необходимой инфраструктурой, но и как сильный участник движения WorldSkills. Только что команда края вошла в десятку победителей финала Национального чемпионата в Краснодаре, где принял участие 51 субъект России. К тому же Хабаровский край одним из первых присоединился к движению молодых профессионалов, а регионы с таким богатым опытом всегда показывают высокие результаты».

В каком именно городе пройдут соревнования, пока неизвестно. По словам Ольги Куриловой, это может быть и Хабаровск, который располагает как площадками для Чемпионата, так и гостиницами для размещения его участников, и Комсомольск, где базируется вся авиастроительная промышленность края.

«Для нас очень важно, что финал Чемпионата пройдёт в одном из дальневосточных городов. Таким образом у региона появится доступ к новым компетенциям, возможность расширить опыт, ведь на соревнования могут приехать гости из стран АТР, а они – абсолютные лидеры, у них есть чему поучиться», - добавила Ольга Курилова.

Регион уже имеет опыт проведения соревнований «Молодые профессионалы». Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году отборочный этап Чемпионата принял Губернаторский авиастроительный колледж Комсомольска-на-Амуре. На его базе прошли соревнования по шести компетенциям.

Справка

Сборная края завоевала 13 медалей на чемпионате «WorldSkills Russia - 2017», который завершился на днях в Краснодаре на базе выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг».

Первое место в компетенции «Технология моды» завоевала студентка Хабаровского технологического колледжа Олеся Будко. В номинации «Управление бульдозером» не было равных Даниилу Морилову из Комсомольского лесопромышленного техникума. Юрий Беляков из Хабаровского дорожно-строительного колледжа победил в компетенции «Управление экскаватором».

Также в копилке сборной края – пять серебряных и три бронзовых медали. todaykhv.ru