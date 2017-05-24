По состоянию на 7.00 часов 24 мая в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Согласно утвержденному графику, в период с 22 по 26 мая 2017 года будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей зоны ТЭЦ № 1 на плотность и прочность. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Всего под отключение попадает: 1374 жилых дома, 52 лечебных заведения и 134 социальных объекта в Центральном, Индустриальном и Железнодорожном районах города.
Газом заправлено 25 ГРУ или 47,96 тонны топлива.
В городе не работает 62 лифта.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 214, а ночью – 13 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 142,56 кубометра мусора.
За нарушение правил парковки эвакуировано 19 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 26 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 5 возгораний, на пульт «03» поступило 640 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышла 661 единица транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус, 598 автобусов.
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