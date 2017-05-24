За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 15 (АППГ – 15), в жилом секторе – 12 (АППГ – 11), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 3 (АППГ – 4). Погибших – нет (АППГ – 2), травмированных – нет (АППГ – 1), спасенных – нет (АППГ – 14), эвакуированных – нет (АППГ – нет).
Природные пожары. По состоянию на 07.30 24.05.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 2 природных пожара на общей площади 615 га.
Верхнебуреинский МР (КПО-3) – 1 крупный пожар действует на площади 565 га;
Комсомольский МР (КПО-3) – 1 пожар действует на площади 50 га.
С начала пожароопасного периода 2017 г. зарегистрировано 157 природных пожаров на общей площади 12215 га (4989 га – лесная, 7226 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 177 природных пожаров на площади 13820 га.
В территориальные подразделения ГПН поступило и зарегистрировано в КРСП 157 сообщений о лесных пожарах. С целью установления виновных лиц проводится проверка в рамках уголовного законодательства. С начала пожароопасного периода возбуждено 335 административных дел в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.
С учетом метеорологической обстановки и прогнозированием классов пожарной опасности возникновение природных пожаров возможно на территории северных районов, в Амурском, Комсомольском, Солнечном, Верхнебуреинском, Ванинском районах.
Сведения о дорожно-транспортных происшествиях. На территории края зарегистрировано 5 ДТП, пострадавших – 5, погибших - нет.
Гидрометеорологическая обстановка на территории края в норме.
|
Административные районы
|
осадки
|
Ветер
|
Температура
|
ночью
|
днем
|
небольшой дождь, дождь
|
юго-восточный,
восточный 4-10 м/с
|
от +5ºС до +7ºС
|
от +11ºС до +13ºС
|
Южные районы
|
ночью небольшой дождь, днем дождь
|
юго-восточный 7-12 м/с
|
от +2ºС до +8ºС
|
от + 11ºС до +16ºС
|
Центральные районы
|
небольшие дожди, дожди
|
северо-восточный, восточный
6-13 м/с
|
от +1ºС до +7ºС
|
от + 6ºС до +16ºС
|
Северные районы
|
местами небольшие дожди
|
восточный,
северо-восточный 3-13 м/с
|
от -1ºС до +6ºС
|
от +5ºС до +20ºС
Гидрологическая обстановка. На реках края преобладает спад, сохраняется подтопление низкой поймы в нижнем течении рек Амгунь, Нимелен, Мая. На Амуре у г. Хабаровска температура воды 15.8˚С, в течение двух суток ожидается спад на 3-5 см.
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме.
Радиационный фон не превышен.
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