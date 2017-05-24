Оперативная информация на 24 мая 2017 года от администрации Хабаровского края

За прошедшие сутки чрезвычайных ситуаций не произошло. На контроле чрезвычайных ситуаций нет. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Пожары в населенных пунктах. За прошедшие сутки в населенных пунктах зарегистрировано пожаров – 15 (АППГ – 15), в жилом секторе – 12 (АППГ – 11), на производственных объектах – нет (АППГ – нет), на прочих объектах – 3 (АППГ – 4). Погибших – нет (АППГ – 2), травмированных – нет (АППГ – 1), спасенных – нет (АППГ – 14), эвакуированных – нет (АППГ – нет).

Природные пожары. По состоянию на 07.30 24.05.2017 г. по данным РПДУ «Управление лесами Правительства Хабаровского края» на территории Хабаровского края действует 2 природных пожара на общей площади 615 га.

Верхнебуреинский МР (КПО-3) – 1 крупный пожар действует на площади 565 га;

Комсомольский МР (КПО-3) – 1 пожар действует на площади 50 га.

С начала пожароопасного периода 2017 г. зарегистрировано 157 природных пожаров на общей площади 12215 га (4989 га – лесная, 7226 га – нелесная). За аналогичный период прошлого года на территории края зарегистрировано 177 природных пожаров на площади 13820 га.

В территориальные подразделения ГПН поступило и зарегистрировано в КРСП 157 сообщений о лесных пожарах. С целью установления виновных лиц проводится проверка в рамках уголовного законодательства. С начала пожароопасного периода возбуждено 335 административных дел в отношении граждан, проводящих сжигание сухой растительности.

С учетом метеорологической обстановки и прогнозированием классов пожарной опасности возникновение природных пожаров возможно на территории северных районов, в Амурском, Комсомольском, Солнечном, Верхнебуреинском, Ванинском районах.

Сведения о дорожно-транспортных происшествиях. На территории края зарегистрировано 5 ДТП, пострадавших – 5, погибших - нет.

Гидрометеорологическая обстановка на территории края в норме.

Административные районы осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск небольшой дождь, дождь юго-восточный, восточный 4-10 м/с от +5ºС до +7ºС от +11ºС до +13ºС Южные районы ночью небольшой дождь, днем дождь юго-восточный 7-12 м/с от +2ºС до +8ºС от + 11ºС до +16ºС Центральные районы небольшие дожди, дожди северо-восточный, восточный 6-13 м/с от +1ºС до +7ºС от + 6ºС до +16ºС Северные районы местами небольшие дожди восточный, северо-восточный 3-13 м/с от -1ºС до +6ºС от +5ºС до +20ºС

Гидрологическая обстановка. На реках края преобладает спад, сохраняется подтопление низкой поймы в нижнем течении рек Амгунь, Нимелен, Мая. На Амуре у г. Хабаровска температура воды 15.8˚С, в течение двух суток ожидается спад на 3-5 см.

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в норме.

Радиационный фон не превышен.