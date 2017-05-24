28 июня в Хабаровске впервые в России пройдёт День корейского инвестора

На мероприятии, которое состоится 28 июня в Хабаровске, пройдут переговоры с представителями ведущих южнокорейских компаний относительно реализации крупнейших инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка на встрече со спецпосланником президента Южной Кореи Со Ен Гилем во вторник.

"День корейского инвестора" позволит решить проблемы иностранных инвесторов, работающих на Дальнем Востоке, проводить его мы будем регулярно", приводит слова министра пресс-служба.

Организатором мероприятия, проходящего впервые, выступит Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АРЧК ДВ).

Предполагается, что мероприятие посетит вице-премьер - полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Спецпосланник отметил, что президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выражает интерес к экономическому сотрудничеству с Россией и считает, что между двумя странами должно быть налажено стратегическое партнерство.

А.Галушка также уточнил, что в ближайшие три месяца запланирован целый ряд мероприятий с участием корейских бизнесменов.

Так, 23 июня в Сеуле пройдет организованная совместно с Корейской международной торговой ассоциацией выездная сессия Восточного экономического форума (ВЭФ), посвященная двусторонним инвестиционным проектам на Дальнем Востоке.

Кроме того, 26 июня в Сеуле состоится 11-е заседание Российско-Корейского комитета по Дальнему Востоку и Сибири Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

В сообщении отмечается, что спецпосланник президента Южной Кореи Сон Ен Гиль намерен в четверг обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным детали визита нового главы республики Мун Чжэ Ина в Россию. По словам Сон Ен Гиля, на встрече он планирует передать главе российского государства благодарность от Мун Чжэ Ина за поздравления в связи с его избранием.

Также дипломат рассчитывает обсудить вопросы сотрудничества в сфере энергетики. "Интерфакс-Дальний Восток