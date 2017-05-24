В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 25 мая 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
25.05.2017 (четверг)
11.00 Открытие спасательного поста на центральной набережной им. Г.И. Невельского Центральная набережная им. Г.И. Невельского
12.00 Торжественное мероприятие, посвященное празднику «Последний звонок» Площадь им. В.И. Ленина
15.00 Торжественная церемония награждения лауреатов премии мэра города в области физической культуры и спорта Городской дворец культуры (конференц-зал), ул. Ленина, 85
16.00 Открытие выставки «История развития хоккея с мячом в Хабаровске» Музей истории города, ул. Ленина, 85
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