Форум «Амур» в Хабаровском крае впервые пройдёт на площадке ТОСЭР

Сегодня Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел заседание оргкомитета второго Дальневосточного молодежного форума «Амур». В совещании приняли участие заместитель полпреда Президента РФ в ДФО Владимир Солодов, руководители краевых министерств и ведомств. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

«Инициативную молодежь туристический комплекс «Холдоми» соберет второй год подряд, но теперь уже в статусе территории опережающего социально-экономического развития. Мы умеем проводить в Хабаровском крае мероприятия такого уровня и знаем, на что нужно обратить особое внимание при подготовке. Это большое доверие и большая ответственность», - отметил Вячеслав Шпорт.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства края Александр Федосов, регистрация участников уже завершена, в оргкомитет поступило более 600 заявок из почти 40 регионов страны – больше, чем от желающих отправиться на первый форум.

«На сегодняшний день большинство организационных вопросов уже решено, подготовка идет по плану. Завершены отбор и обучение команды волонтеров, определен порядок конкурса грантов для участников второй смены, продолжается подготовка тренеров. Проведены все согласования с надзорными органами, в ближайшее время будет организована противоклещевая обработка территории», - рассказал Александр Федосов.

Особое внимание Губернатор края потребовал уделить вопросам качества проживания, питания и медицинского обслуживания. Также Вячеслав Шпорт поручил предоставить дополнительный транспорт для перевозки участников первой смены в Комсомольск-на-Амуре, где они примут участие в праздновании 85-летия города.

Как отметил Владимир Солодов, «Амур» является единственным молодежным форумом, который пройдет в 2017 году на всем Дальнем Востоке. Более того, в следующем году ему планируется придать статус федерального.

«Тематика смен полностью соответствует задачам, которые ставит сегодня Президент России. В первую очередь – развитие высоких технологий в стране и на Дальнем Востоке в частности. Этой теме будет посвящена первая смена «Форсайт на Амуре», где молодежь предложит свое видение реализации Национальной технологической инициативы», - сказал заместитель полпреда Президента РФ в ДФО.

Напомним, что второй Дальневосточный форум «Амур» пройдет в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края с 7 по 21 июня. Каждая смена – «Форсайт на Амуре» и «Дальневосточный характер» – объединит по 250 участников, не считая волонтеров и приглашенных экспертов.

Планируется, что в церемонии открытия форума примет участие заместитель Председателя Правительства РФ – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев.